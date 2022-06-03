Замкомандира подразделения ДНР сообщил о похищении его дочери

Замкомандира подразделения ДНР Демченко заявил, что его дочь похитили сотрудники СБУ

Заместитель командира одного из подразделений сил Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Демченко заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) похитили его дочь. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Демченко, 16 апреля дочь написала ему в Telegram и попросила перезвонить, но дозвониться ей он не смог. «Потом мне пришло сообщение: "Папа, меня забрали из-за тебя. Завтра в 23.00 с тобой выйдут на связь". Вечером 17-го со мной вышли на связь. На вопрос, кого вы представляете, мне ответили: "Мы представляем силы специальных операций. Или вы будете с нами разговаривать, или [дочь] будет не такая как вы хотите"», — рассказал он.

В ходе разговора, который длился 20 минут, сотрудники СБУ пытались склонить замкомандира к сотрудничеству. По словам Демченко, беседы с похитителями у него «не получилось», и после этого они не выходили на связь.

Он отметил, что не знает, где сейчас находится его дочь. «Я сам был в плену и выходы на СИЗО и ИВС у меня есть. Кати нет ни в СИЗО, ни в ИВС. По СБУ она не проходит. Где она находится, я не имею понятия», — сказал Демченко.

Ранее задержанный член территориальной обороны Украины Андрей Горшков по прозвищу Бэтмен рассказал, что СБУ планировала похитить экс-депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую.