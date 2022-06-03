Россиянин получил срок за убийство ревновавшей его жены

В Кемеровской области россиянин получил 11 лет колонии за убийство ревновавшей его жены

В Кемеровской области за убийство жены к 11 годам колонии особого режима приговорен 46-летний россиянин. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в октябре 2021 года в ходе застолья у семейной пары закончилось спиртное, и мужчина отправился за добавкой. Он довольно долго отсутствовал, а когда вернулся, жена закатила ему на почве ревности скандал, подозревая, что его долгое отсутствие неслучайно. Женщина, по словам осужденного, дала ему подзатыльник, что вывело пьяного мужа из себя. Осужденный схватил нож и нанес своей жертве множество ударов в шею.

Тело погибшей было обнаружено на следующей день ее родственниками, которые решили заглянуть к семейной паре в гости. Они вызвали сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленника задержали. СКР расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее, 3 июня, сообщалось, что в Подольске полиция задержала местного жителя, пытавшегося убить жену и 12-летнего сына.