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Россиянин попытался сбросить с балкона жену и сына

В Подольске мужчина пытался вытолкнуть с балкона 3 этажа жену и ребенка, возбуждено дело

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Подольске полиция задержала местного жителя, пытавшегося убить жену и 12-летнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе подмосковного управления МВД России.

В дежурную часть обратилась женщина 1981 года рождения и сообщила, что муж угрожает ей и ребенку убийством. По ее словам, 27 мая в квартире дома на улице Юбилейная между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил жену и попытался вытолкнуть с балкона третьего этажа, а затем намеревался сбросить сына. В результате инцидента никто не пострадал.

43-летнего подозреваемого доставили в отдел полиции. Против него возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Любовь Ширижик
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