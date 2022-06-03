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В ДНР возбудили дело против похитителей дочери офицера Народной милиции

Генпрокуратура ДНР возбудила дело против похитителей дочери офицера Народной милиции

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Генеральная прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело против похитителей дочери офицера Народной милиции, заместителя командира одного из подразделений ДНР Владимира Демченко. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщают в Генпрокуратуре, Демченко обратился в ведомство с заявлением о похищении его дочери и зятя. «По данному факту генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 235 "Захват заложников"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Ранее Демченко сообщил о похищении своей дочери сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). По его словам, похитители связались с ним и пытались склонить его к сотрудничеству. Позже они перестали выходить на связь. Где сейчас находится его дочь, замкомандира подразделения не знает.

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Алевтина Запольская
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