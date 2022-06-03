В ДНР назвали число освобожденных населенных пунктов

Штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении 224 населенных пунктов в Донбассе

Силы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) при поддержке российской армии освободили 224 населенных пункта в Донбассе. Такое число в своем Telegram-канале назвал штаб территориальной обороны ДНР.

«В настоящее время под нашим контролем находятся 224 населенных пункта, включая Яровую и Щурово», — говорится в сообщении.

В штабе теробороны также сообщили, что в настоящее время ведутся бои за Святогорск.

30 мая стало известно, что Народная милиция ДНР при поддержке Вооруженных сил России (ВС РФ) заняла населенные пункты Дибровка и Старый Караван, благодаря чему открыла дорогу на Славянск.