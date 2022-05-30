Народная милиция ДНР заняла еще два населенных пункта

Народная милиция ДНР заняла поселки Дибровка и Старый Караван и открыла дорогу на Славянск

Народная милиция ДНР при поддержке Вооруженных сил России (ВС РФ) заняла еще два поселка и открыла дорогу на Славянск. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

По данным ведомства, полный контроль был установлен над населенными пунктами Дибровка и Старый Караван. Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили от этих рубежей.

«Наши войска с боями продвигаются в сторону Славянска», — говорится в сообщении.

Всего с начала боевых действий, как отмечают в штабе, ДНР установила контроль над 222 городами и поселками.