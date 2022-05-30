Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Контратака ВСУ под Лисичанском провалилась

WarGonzo: попытка контратаки ВСУ под Лисичанском провалилась

Фото: Carlos Barria / Reuters

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать российских военных под городом Лисичанск провалилась, сообщает проект WarGonzo со ссылкой на источники среди военнослужащих ЛНР.

По словам инсайдеров, украинские военные атаковали российские позиции вечером в воскресенье, 29 мая. Другие детали случившегося, как и потери с обеих сторон, не сообщаются.

Агломерация Северодонецк-Лисичанск находится в частичном окружении Вооруженных сил России. Союзным подразделениям удалось занять плацдарм в городе и развить наступление.

Трасса Бахмут-Лисичанск, которая остается единственной дорогой для снабжения украинских войск, простреливается российской артиллерией. Глава Донецкой области Павел Кирилленко считает ситуацию для ВСУ крайне тяжелой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Двух российских наемников убили в ЦАР
Юрий Лоза нашел аргументы в защиту теории плоской Земли
Выход смартфона для метавселенной от HTC отложили
Украина подтвердила поставку дальнобойных РСЗО из США
В Норвегии назвали причину поставок оружия Украине
Фигуристка-чемпионка сравнила жестокость методов работы в России и США
Россиянина отправили в СИЗО за поджог военкомата и призывного пункта в Удмуртии
Генпрокуратура проверит книги украинского журналиста Гордона
СВР сообщила о планах Киева переименовать Московскую улицу в честь Франции
Российским чиновникам решили выдавать суточные рублями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.