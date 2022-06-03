Названы правильные способы ухода за проблемной кожей головы

Трихолог Хилл посоветовала использовать солнцезащитные средства при сухой коже головы

Трихолог Бриджит Хилл из США раскрыла правильные способы ухода за проблемной кожей головы. Соответствующий материал появился на портале Shape.

По словам эксперта, чтобы избавиться от зуда и сухости кожи головы, следует избегать сухих шампуней и средств от перхоти, заменив их на более щадящие препараты. Полезными в данном случае Хилл назвала средства на основе глины и овса, а также посоветовала перед мытьем волос использовать продукты с алоэ и эвкалиптом в составе.

Кроме того, специалистка порекомендовала защищать кожу головы от воздействия ультрафиолета, применяя специальные солнцезащитные средства. В то же время она заявила о негативных последствиях слишком частого мытья головы шампунями, содержащими сульфаты.

При этом указанные проблемы могут появиться не только из-за неподходящего ухода, но из-за более серьезных причин, которые требуют обращения к врачу. Например, из-за грибка, инфекции или педикулеза, пояснила Хилл.

Ранее в июне российский врач-трихолог Ирина Котова назвала оптимальную частоту мытья головы. По словам специалистки, голову можно мыть в неограниченном количестве. Но при этом Котова отметила, что норма составляет один раз в день. «В случае если вы моете голову чаще, тут нужно специально подбирать щадящие средства ухода», — рассказала она.