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Названы правильные способы ухода за проблемной кожей головы

Трихолог Хилл посоветовала использовать солнцезащитные средства при сухой коже головы

Фото: Valeriia Kogan / Unsplash

Трихолог Бриджит Хилл из США раскрыла правильные способы ухода за проблемной кожей головы. Соответствующий материал появился на портале Shape.

По словам эксперта, чтобы избавиться от зуда и сухости кожи головы, следует избегать сухих шампуней и средств от перхоти, заменив их на более щадящие препараты. Полезными в данном случае Хилл назвала средства на основе глины и овса, а также посоветовала перед мытьем волос использовать продукты с алоэ и эвкалиптом в составе.

Кроме того, специалистка порекомендовала защищать кожу головы от воздействия ультрафиолета, применяя специальные солнцезащитные средства. В то же время она заявила о негативных последствиях слишком частого мытья головы шампунями, содержащими сульфаты.

При этом указанные проблемы могут появиться не только из-за неподходящего ухода, но из-за более серьезных причин, которые требуют обращения к врачу. Например, из-за грибка, инфекции или педикулеза, пояснила Хилл.

Ранее в июне российский врач-трихолог Ирина Котова назвала оптимальную частоту мытья головы. По словам специалистки, голову можно мыть в неограниченном количестве. Но при этом Котова отметила, что норма составляет один раз в день. «В случае если вы моете голову чаще, тут нужно специально подбирать щадящие средства ухода», — рассказала она.

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Алина Гостева
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