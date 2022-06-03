Оценена готовность россиян меняться ради спасения планеты

«Добро Mail.ru»: россияне стали активнее заботиться о планете

В России оценили готовность граждан изменить привычки ради спасения планеты от климатической катастрофы. «Добро Mail.ru» совместно с агентством ResearchMe провели посвященное экоосознанности исследование, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие более 1,2 тысячи россиян. 56 процентов из них сохранили полезные для планеты привычки во время пандемии, в то время как 81 процент отказался от таких привычек в период карантина, но затем вернулся к ним — многие вновь начали использовать общественный транспорт вместо личных машин, сортировать мусор и делать покупки с шоперами и авоськами.

По сравнению с 2021 годом в 2022-м количество обращающих внимание на экологичность товаров почти не изменилось. Этот фактор по-прежнему наиболее часто заботит граждан старше 45 лет. В Москве и других городах-миллионниках влияние приобретаемых продуктов на планету волнует жителей чаще, чем в менее крупных населенных пунктах.

В 2022 году 61 процент респондентов использовал многоразовые и подходящие для переработки материалы, 33 процента — сортировали отходы, 27 процентов — участвовали в сохранении лесов, 23 — старались снизить потребление природных ресурсов. До 32 процентов опрошенных жертвовали деньги в различные экологические организации. При этом женщины в два раза чаще мужчин помогали охране редких животных (21 процент против 11 процентов), а также сдавали одежду на переработку и сортировали мусор (42 процента против 26 процентов).

Согласно данным «Добра Mail.ru», россияне стали чаще интересоваться проблемами экологии, о чем говорит увеличившийся на 61 процент по сравнению с 2021 годом объем пожертвований в раздел окружающей среды, запущенный платформой.

Ранее исследователи коммуникационной компании Niti выяснили, что россияне вновь испугались глобального потепления. На фоне вхождения российских войск на территорию Украины в феврале, заинтересованность граждан в данном вопросе уменьшилась, однако затем восстановилась в марте. Эксперты считают, что этому поспособствовали экособытия в первом квартале года.