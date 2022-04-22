Россияне снова испугались глобального потепления

Заинтересованность россиян в изменении климата увеличилась в марте

Изменение климата продолжает интересовать россиян на фоне военных действий России на территории Украины. В конце февраля внимание к проблемам экологии упало, однако в марте начало повышаться. Исследователи коммуникационной компании Niti пришли к выводу, что жители страны снова испугались глобального потепления, данные из доклада передает «+1».

В период с 14 по 27 марта обсуждение экологии достигло показателей января, а обсуждение изменения климата превысило уровень начала 2022 года. Количество публикаций на тему экологии увеличилось на 21 процент по сравнению с февралем. При этом общий объем таких сообщений остался на прежнем уровне из-за спада интереса после вхождения российских войск на территорию Украины. Эксперты считают, что восстановлению интереса поспособствовали экособытия в первом квартале года — День батарейки, День переработки отходов, День белого медведя и «Час Земли».

В Москве и Санкт-Петербурге обращают на экологию больше внимания, чем в остальных регионах. В теме также особенно заинтересованы жители Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ленинградской, Архангельской, Волгоградской областей, где последствия глобального потепления ощущаются наиболее остро.

В январе международная консалтинговая компания McKinsey подсчитала, что спасение планеты обойдется России, Украине и странам СНГ дороже, чем остальным — им придется потратить на энергопереход 21 процент ВВП. По оценке экспертов, всем странам нужно направить 7,5 процента мирового ВВП на борьбу с изменением климата до 2025 года.