Стремление спасти планету обойдется России дороже остальных

Эксперты международной консалтинговой компании McKinsey подсчитали, сколько денег понадобится на глобальный энергопереход. Согласно их данным, до 2025 года на спасение планеты нужно направить по крайней мере 275 триллионов долларов, или 7,5 процента мирового ВВП. На доклад организации обратило внимание издание Forbes.

Половина общемировых расходов придется на ведущие экономики — США, Китай, ЕС и Японию (порядка 6 процентов их совокупного ВВП). А дороже остальных энергопереход обойдется России, Украине и странам СНГ (21 процент ВВП). Авторы считают, что в случае невыполнения цели по достижению углеродной нейтральности Россия в силу нежаркого климата понесет небольшие риски по сравнению с другими государствами, а сельское хозяйство и сфера туризма во многих регионах даже выиграют от повышения глобальной температуры. Эксперты убеждены, что в новой мировой экономике страна может преуспеть в развитии сферы ветроэнергетики.

Среди рисков энергоперехода аналитики выделили резкий рост цен на электроэнергию и негативную реакцию на него, что может свести на нет глобальные изменения в экономике. В случае успеха в достижении углеродной нейтральности развитие таких сфер, как производство нефти, газа, угля, автомобилей, цемента и стали, на долю которых приходится около 20 процентов мирового ВВП, окажется под угрозой. В качестве примеров возможного решения проблем в этих сферах авторы исследования предложили заменить угольные электростанции на угольные тепловые электростанции с технологией улавливания углерода, а также перейти от бензиновых автомобилей к электрокарам.

Глобальное потепление является одной из наиболее значимых проблем современности. Россия занимает четвертое место по объему выбросов углекислого газа, который составляет 5 процентов от общемирового показателя. По заявлениям властей, страна планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В стратегии низкоуглеродного развития сообщается, что достижение углеродной нейтральности будет обходиться стране в 1 процент ВВП ежегодно в 2022-2030 годах и в 1,5-2 процента в 2031-2050 годах. Ранее в ноябре 2021 года «ВТБ Капитал» оценил стоимость декарбонизации в России в сумму до 480 триллионов рублей к 2060 году.