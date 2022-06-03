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На идущего с ЕГЭ российского выпускника напали и проломили ему череп

В Екатеринбурге на выпускника, который шел с ЕГЭ, напали и проломили ему череп

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Екатеринбурге на выпускника, который шел с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) напали сверстники и проломили ему череп. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, трое сверстников напали на 11-классника, так как он несколько дней назад ударил девушку на последнем звонке. Тогда выпускник начал топтать игрушки, которые подарили россиянке, а затем толкнул ее кулаком в грудь.

После инцидента молодой человек девушки попросил выпускника извиниться перед ней, но тот отказался и начал оскорблять его. Из-за этого он избил обидчика.

Пострадавшего выпускника госпитализировали с переломом черепа. На его сверстника завели уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. Отмечается, что друзья подростка в драке не участвовали.

Ранее в Нижем Тагиле школьники толпой избили четырех сверстников из-за электронной сигареты. Один подросток после очередного удара потерял сознание.

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Анастасия Шейкина
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