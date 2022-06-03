Россиянка побывала в премиум-отеле в Египте и назвала это «отдыхом не для всех»

Читательница «Тонкостей туризма» назвала отдых в отеле Египта «не для фанатов моря»

Российская туристка побывала в премиальном отеле Египта и объяснила, почему он не подойдет некоторым путешественникам. О плюсах и минусах гостиницы она рассказала порталу «Тонкости туризма».

По словам девушки, она всегда скептически относилась к отдыху в Египте, предпочитая ему Турцию. Тем не менее вескими аргументами отправиться в поездку стали «уникальное море» и цена тура (178 тысяч на неделю на двоих). Так, среди положительных сторон отеля она отметила идеальный ремонт в номерах, развитую инфраструктуру и хорошее питание в ресторане, однако посчитала, что такой отдых не подойдет «фанатам моря».

«Есть особенность, которая понравится не всем: пляжа с пологим входом нет, а длина понтона 800 метров! Если вы любитель поплавать, этот отель вам не подойдет. Но риф неимоверно прекрасен, поэтому я готова пройти его ради подводных красот. Подобного я в других отелях не видела», — призналась читательница портала.

Однако главным минусом гостиницы она назвала корпоративные заезды турагентов. Девушка поделилась, что ей «как простому туристу» были некомфортны толпы людей, которых к тому же во время завтрака обслуживали без очереди.

Ранее россиянка отправилась в любимый отель Хургады и рассказала о своем разочаровании от отдыха. По ее словам, из-за кризиса качество сервиса сильно испортилось. Так, девушку заселили в «самый убитый» корпус, окна которого выходили на стену соседнего здания.