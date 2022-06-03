В Москве подешевело элитное жилье

Средняя цена квадратного метра элитного жилья в Москве уменьшилась на 5,1 процента

В Москве зафиксировали снижение стоимости элитного жилья. О том, что такая недвижимость стала дешевле, сообщает консалтинговая компания Knight Frank Russia, данные из доклада экспертов передает «РБК».

По итогам мая средняя цена «квадрата» в элитных новостройках Старой Москвы составила 1,52 миллиона рублей — на 4,1 процента меньше апрельского показатель и на 5,1 процента меньше рекордно низкой стоимости метра в первом квартале 2022 года. При этом относительно последних лет недвижимость подорожала. Средняя цена квадратного метра в мае 2022-го на 59,7 процента превысила показатель аналогичного периода 2021-го и на 79,5 процента — показатель 2020-го.

Объем предложения первичного элитного жилья в Москве в мае увеличился на 8,7 процента по сравнению с апрелем и составил 186 тысяч квадратных метров. Это на 15,5 процента больше первого квартала года. Относительно 2021 года объем предложения упал на 49,4 процента, относительно 2020 года — на 66,6 процента.

Ранее в июне россиянам назвали районы столицы с резко подорожавшей элитной недвижимостью. Первое место в списке занял Алексеевский район — в мае стоимость «квадрата» в нем выросла на 5,9 процента, до 507,4 тысячи рублей. Второе и третье место заняли Марфино и Басманный районы.