Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Москве подешевело элитное жилье

Средняя цена квадратного метра элитного жилья в Москве уменьшилась на 5,1 процента

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве зафиксировали снижение стоимости элитного жилья. О том, что такая недвижимость стала дешевле, сообщает консалтинговая компания Knight Frank Russia, данные из доклада экспертов передает «РБК».

По итогам мая средняя цена «квадрата» в элитных новостройках Старой Москвы составила 1,52 миллиона рублей — на 4,1 процента меньше апрельского показатель и на 5,1 процента меньше рекордно низкой стоимости метра в первом квартале 2022 года. При этом относительно последних лет недвижимость подорожала. Средняя цена квадратного метра в мае 2022-го на 59,7 процента превысила показатель аналогичного периода 2021-го и на 79,5 процента — показатель 2020-го.

Объем предложения первичного элитного жилья в Москве в мае увеличился на 8,7 процента по сравнению с апрелем и составил 186 тысяч квадратных метров. Это на 15,5 процента больше первого квартала года. Относительно 2021 года объем предложения упал на 49,4 процента, относительно 2020 года — на 66,6 процента.

Ранее в июне россиянам назвали районы столицы с резко подорожавшей элитной недвижимостью. Первое место в списке занял Алексеевский район — в мае стоимость «квадрата» в нем выросла на 5,9 процента, до 507,4 тысячи рублей. Второе и третье место заняли Марфино и Басманный районы.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Китай заподозрили в попытке помочь России без нарушения санкций Запада
ФСБ задержала троих иностранцев за участие в террористической организации
В Москве загорелся бизнес-центр
Стало известно о запрете вылета российского самолета с Шри-Ланки
В Карабахе призвали увеличить численность российских миротворцев
Россиянин осужден за убийство спустя 13 лет
Тренер предупредила россиян о втором подбородке из-за шпагата
Обнаружено самое древнее и большое растение на Земле
Стало известно об изменах Пике Шакире с матерью одноклубника
В Москве подешевело элитное жилье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.