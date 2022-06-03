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Возобновивший производство завод Samsung под Калугой перестал работать на Россию

«Ъ»: завод Samsung в Калуге возобновил производство телевизоров только на экспорт

Фото: Гарнелис Наталья / ТАСС

Завод по производству телевизоров Samsung под Калугой частично возобновил работу, сообщили «Коммерсанту» в администрации Калужской области. Однако предприятие перестало делать технику для России — продукция предназначена только на экспорт и будет поставляться в Казахстан, Киргизию, Узбекистан и другие зарубежные страны, утверждает источник газеты.

В администрации при этом отметили, что в июне завод будет работать не в полном объеме в связи с прогнозируемым летним падением продаж и снижением спроса на продукцию. Сейчас на предприятии задействовано 900 сотрудников, и часть может быть переведена в режим простоя. Производство будет восстановлено после традиционного летнего корпоративного отпуска, сообщили в администрации.

Завод «Самсунг Электроникс Рус Калуга» расположен в особой экономической зоне в деревне Ворсино в Боровском районе. Он приостановил работу 24 марта из-за логистических проблем с комплектующими на фоне спецоперации на Украине.

Ранее в марте компания Samsung остановила поставки смартфонов и микрочипов в Россию. Причиной неофициально называли проблему с отправкой товаров. Отмечалось, что ситуация связана с физической невозможностью доставить продукцию компании и сложностями с экспортом в Россию.

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Платон Щукин
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