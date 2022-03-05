Samsung остановила поставки смартфонов в Россию

Южнокорейская компания Samsung приостанавливает поставки телефонов и микрочипов в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

В корпорации уточнили, что в связи с геополитической обстановкой в мире временно прекращается экспорт на территорию России всей продукции компании.

1 марта американская корпорация Apple объявила о прекращении продаж и поставок техники в России. Кроме того, компания ограничила работу в стране некоторых сервисов, в числе которых сервис бесконтактной оплаты Apple Pay. 3 марта фирменные магазины по продаже техники Apple возобновили работу, весь ряд смартфонов американской компании остался в наличии, однако ценники обновились.