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Российских студентов поселят на месте исторического здания

В Санкт-Петербурге бывший флигель Чесменской богадельни восстановят под общежитие

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Студентов из Санкт-Петербурга решили поселить на месте исторического здания. Бывший флигель Чесменской богадельни восстановят под общежитие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главгосэкспертизы России.

Флигель был построен в 1831–1834 годах. Оригинальное здание на улице Гастелло не сохранилось — его снесли в 2012 году, а оставшийся на месте постройки фундамент признали аварийным. На этой территории планируется построить пятиэтажное здание, в котором будут проживать учащиеся государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП).

«Главная задача проекта – восстановление исторического здания, формировавшего уличный фронт застройки улицы Гастелло», — отметила главный эксперт проекта из Главгосэкспертизы Ирина Тетеревлева. По ее словам, с помощью архивных материалов будет восстановлен лицевой фасад постройки и утраченные архитектурные элементы.

Ранее в мае на чиновников из Санкт-Петербурга завели уголовное дело из-за возможного сноса исторического здания. Комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры (КГИОП) захотел снести доходный дом Лапина. Предполагается, что чиновники превысили должностные полномочия и изменили год строительства объекта на период после 1917 года, чтобы вывести здание из правовой охраны.

Александра Качан
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