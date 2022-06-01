На чиновников Петербурга завели дело из-за возможного сноса знаменитого здания

В отношении чиновников Петербурга возбудили дело из-за подготовки к сносу дома Лапина

Следственный комитет (СК) России завел в Санкт-Петербурге уголовное дело в отношении сотрудников Комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры. Причиной возбуждения дела стала подготовка к сносу исторического здания, известного как доходный дом Лапина. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Дело завели по статье «Превышение должностных полномочий». Следователи обратили внимание на материалы активистов, в которых сообщалось о возможном сносе доходного дома, который был построен в 1840 году на Рижском проспекте. Вскоре у памятника появилась строительная техника. С целью решить вопрос в правоохранительные органы также обратились некоторые депутаты Законодательного собрания и муниципальных образований города.

Следователи предположили, что часть чиновников из комитета выдали заключение о расположении здания вне территорий объектов культурного наследия и изменили год строительства на период после 1917 года — это позволило вывести дом из правовой охраны. Должностные лица также одобрили реконструкцию архитектурного памятника, а застройщик начал подготовку к работам.

Кроме доходного дома следователи начали проверку в отношении Манежа лейб-гвардии Финляндского полка, здания «Васильевского винного городка» и корпуса Торговых бань Екимовой. Они пообещали выяснить обстоятельства произошедшего.