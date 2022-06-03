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В Германии мужчина открыл огонь по полицейским при обыске

Пожилой мужчина в Германии открыл огонь по двум полицейским во время обыска

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В Германии пожилой мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции во время обыска квартиры в городе Саарбрюккен. Об этом сообщает Spiegel.

Двое полицейских получили ранения, один из них госпитализирован. Представители полиции сообщили, что 67-летний житель забаррикадировался в квартире и начал перестрелку.

Правоохранительные органы хотели изъять у гражданина оружие и боеприпасы после того, как его лицензия на ношение была отозвана судом. Сотрудники Управления по контролю за оборотом оружия явились к нему домой, поскольку он заявил, что не желает возвращать оружие добровольно.

По данным полиции, пожилой мужчина считается возможным сторонником идеологии «Рейхсбюргер». Члены этой организации не признают Федеративную Республику Германия и иногда используют придуманные удостоверения личности. Также сообщается, что подозреваемый был охотником и адвокатом.

Ранее двое неизвестных открыли стрельбу в школе города Бремерхафен на северо-западе Германии. Правоохранительные органы сообщили, что один из нападавших уже арестован, второй находится в розыске. В ходе инцидента пострадал один человек, в настоящее время он госпитализирован, среди учеников гимназии пострадавших нет.

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Анжелика Бережная
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