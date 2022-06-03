Судебный процесс над Фургалом прервали из-за его здоровья

У экс-губернатора Фургала резко ухудшилось самочувствие на суде, его проверяют на COVID-19

В Люберецком городском суде Подмосковья прервался процесс над экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом — у него резко ухудшилось самочувствие. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Карапетян.

По его словам, подсудимый пожаловался на слабость, кашель, насморк и повышенную потливость. Ему вызвали в суд бригаду скорой помощи. Имеются подозрения на наличие у Фургала COVID-19. Поскольку он не может участвовать в заседании, суд объявил перерыв в слушаниях по делу.

Адвокат отметил, что перед выездом в суд утром в медсанчасти СИЗО у Фургала был взят мазок на коронавирусную инфекцию.

Бывшего губернатора обвиняют в создании преступной группы, участники которой в 2004-2005 годах пытались убить предпринимателя Александра Смольского, а также расправились с бизнесменами Евгением Зорей и Олегом Булатовым.

Мотивом преступлений, как считают в СКР, стало стремление Фургала расширить свой бизнес и устранить конкурентов. В ходе следствия он заявлял, что на него оказывается давление с целью принуждения к досудебному соглашению. Однако в СКР эти заявления опровергли. Ведомство увидело в них попытку бывшего хабаровского губернатора дискредитировать следственные органы.