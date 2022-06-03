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В Мелитополе нашли испорченные банковскими работниками гривны

В Мелитополе работники украинских банков испортили десятки тысяч купюр на 1,5 млн гривен

В Мелитополе Запорожской области нашли гривны, испорченные, как утверждается, работниками украинских банков, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, несколько десятков тысяч испорченных купюр различного номинала обнаружили в одном из отделений Ощадбанка во время инвентаризации помещений. Общая сумма испорченных купюр составляет около 1,5 миллиона гривен (около 51 тысячи долларов).

На опубликованном видео из банка видны пачки, среди которых купюры в 500 гривен, испорченные зеленой краской.

Исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко ранее сообщала, что украинские банки перед уходом из Мелитополя вывезли основную часть гривен, а оставшиеся деньги испортили с помощью краски.

Ранее Данильченко раскрыла подробности включения Запорожской и Херсонской областей в рублевую зону. В частности, планируется открытие отделений МРБ-банка на всей территории областей.

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