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Раскрыты подробности включения Запорожской области в рублевую зону

И.о. мэра Мелитополя Данильченко заявила, что МРБ банк откроется в Запорожской области

Фото: Pixabay

И.о. мэра военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко в беседе с РИА Новости раскрыла подробности влючения Запорожской и Херсонской областей в рублевую зону.

«Планируется открытие отделений МРБ-банка на всей территории Херсонской и Запорожской областей», — заявила она, добавив, что сейчас банк работает с государственными организациями, юридическими лицами и предприятиями.

«В приоритете запуск полноценной работы предприятий, чтобы работники могли получать зарплату, оплачивать коммунальные услуги, экономика города развивалась», — отметила Данильченко.

По ее словам, сейчас на рынках продуктов, товаров первой необходимости, автозаправочных станциях принимают оплату в рублях. Предприниматели сдают в банк выручку в гривнах — на счет предприятия зачисляется рублевая валюта.

Данильченко пояснила, что рублями можно оплачивать все услуги предприятий, закупить сырье для производства собственной продукции, «отгрузить продукцию покупателю и получить рублевую выручку на свой расчетный счет».

О том, что Херсонская область перейдет в рублевую зону, стало известно в начале мая. Уточнялось, что данный переход займет до четырех месяцев. Позднее регион начнет использовать в обращении только российскую валюту. 9 мая глава администрации Херсонской области также объявил о начале выплат пенсий и социальных пособий в рублях. Первые переводы были сделаны жителям города Геническ.

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Марина Совина
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