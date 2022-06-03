В Великобритании выявили нарушения при разработке и производстве военной техники

Британский парламент выявил серьезные ошибки Минобороны в программе поставок бронемашин

Минобороны Великобритании допустило серьезные ошибки в рамках программы поставок бронемашин для сухопутных войск. Эти нарушения ставят под угрозу жизнь британских военнослужащих и национальную безопасность. Все нарушения при разработке и производстве военной техники выявили в отчете Комитета по государственным счетам (PAC), он опубликован на сайте парламента.

«Министерство обороны допустило серьезные ошибки на этапе планирования и запуска этого проекта. Программа по созданию бронированных машин Ajax имела серьезные недостатки еще на этапе создания, и в настоящее время мы сомневаемся, что можно исправить ситуацию, учитывая ограниченный объем средств и существующие торговые соглашения», — заявила председатель PAC Мэг Хиллер. Она также отметила, что программа значительно отстала от запланированного графика.

Разведывательные машины семейства Ajax должны были поступить на вооружение армии еще в 2017 году в количестве 589 единиц. Однако опыт их тестовой эксплуатации показал, что машины имеют конструктивные дефекты, которые приводят к повышенному шуму во время движения и вибрациям в салоне. Дальнейшие испытания были приостановлены до момента устранения неполадок со стороны компании-разработчика General Dynamics Land Systems UK.

Ранее стало известно, что несколько солдат Ирландской и Колдстримской гвардии — двух британских полков, занимающихся охраной королевы Елизаветы II, были арестованы по подозрению в торговле наркотиками и отмывании денег.