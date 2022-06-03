Россиянин осужден за убийство спустя 13 лет

Жителя Камчатки осудили за убийство спустя 13 лет после преступления

Жителя Камчатки осудили за убийство спустя 13 лет после преступления — россиянин жестоко убил знакомого в ноябре 2008 года. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 3 июня, сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по региону Елена Ильина.

По данным ведомства, осенью 2008 года подсудимый был в гостях у своего знакомого. Будучи пьяным, он поссорился с ним и избил хозяина жилища, затем ножом и монтировкой добил его. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

Спустя годы следователи смогли установить подозреваемого в результате дополнительного тщательного анализа имеющихся в уголовном деле доказательств, проведения психофизиологического и ряда других экспертных исследований. Им оказался 47-летний уроженец Хабаровска. К моменту, когда его вычислили, он уже отбывал наказание за аналогичное преступление в Хабаровском крае, откуда был этапирован в краевой центр для проведения следственных и других процессуальных действий.

Приговором суда фигуранту по совокупности преступлений назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима.

