Росгвардейцы задержали артнаводчика ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области бойцы спецназа Росгвардии задержали артнаводчика ВСУ

В Харьковской области бойцы спецназа Росгвардии задержали 47-летнего мужчину, который участвовал в военных действиях на Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 3 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Его адрес проживания установили в результате проверки оперативной информации. Выяснилось, что с 2018 года он был старшим наводчиком 122-миллиметровой самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» артиллерийского подразделения ВСУ во время боев в районе Северодонецка, Константиновки и Волновахи.

Ранее Росгвардия задержала в Запорожской области криминального авторитета, подозреваемого в связях со Службой безопасности Украины (СБУ). Во время задержания рецидивист попытался оказать сопротивление, но спецназовцы его обезвредили.