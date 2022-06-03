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Росгвардейцы задержали артнаводчика ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области бойцы спецназа Росгвардии задержали артнаводчика ВСУ

Фото: РИА Новости

В Харьковской области бойцы спецназа Росгвардии задержали 47-летнего мужчину, который участвовал в военных действиях на Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 3 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Его адрес проживания установили в результате проверки оперативной информации. Выяснилось, что с 2018 года он был старшим наводчиком 122-миллиметровой самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» артиллерийского подразделения ВСУ во время боев в районе Северодонецка, Константиновки и Волновахи.

Ранее Росгвардия задержала в Запорожской области криминального авторитета, подозреваемого в связях со Службой безопасности Украины (СБУ). Во время задержания рецидивист попытался оказать сопротивление, но спецназовцы его обезвредили.

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Елизавета Новикова
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