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В США заявили о потере интереса американцев к ситуации на Украине

Обозреватель The Hill Молщуни заявил, что американцы потеряли интерес к Украине

Фото: Markus Spiske/ Unsplash.com

Обозреватель газеты The Hill Уильям Молоуни заявил, что американцы потеряли интерес к событиям на Украине и все меньше поддерживают активное участие в них США.

«Зарубежные войны обычно пользуются наибольшей поддержкой в начале, особенно, если их предоставляют американской общественности, давая однозначные оценки с точки зрения морали, однако, если они достаточно быстро не завершаются решительной победой, достигнутой при разумных затратах, общественная поддержка и политический консенсус слабеют, иногда быстро», — рассказал он.

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Издание приводит данные соцопросов, проведенных агентством Associated Press и центром социологических исследований при Чикагском университете. Так, в марте более 60 процентов жителей США высказались за то, чтобы Америка играла значительную роль в ситуации вокруг Украины. В середине мая эта цифра сократилась до 45 процентов, число американцев, поддерживающих политику президента Джо Байдена — тоже.

Молоуни отметил, что все больше граждан скептически настроены по поводу целей Вашингтона на Украине. Кроме того, по его словам, население потеряло веру в то, что сокрушительные санкции «способны поставить Россию на колени». Все больше людей считают, что рестрикции в первую очередь подрывают экономику западных стран.

Обозреватель указал, что сложившаяся ситуация развенчивает миф о том, что США сплотили вокруг себя весь мир для изоляции России. Из 195 стран только 65 согласились поддержать санкционный режим, напомнил журналист. Среди них Китай, Индия, большая часть Азии, Африки и Латинской Америки, где проживает большая часть населения мира.

Молоуни заключил, что Соединенные Штаты стоят на пороге «мощного политического отторжения со стороны американцев», которые задумались о приоритетном решении проблем в собственной экономике.

Ранее Global Times заявило, что позиция западной коалиции против России становится все более шаткой по мере того, как ее члены сталкиваются с практическими потерями из-за санкций. Издание указало, что шестой пакет ограничений Европейского союза, включающий эмбарго на российскую нефть, может привести к тому, что ряд европейских стран столкнутся с серьезной нехваткой энергоресурсов предстоящей зимой.

Синдром отмены: Россия


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Марина Совина
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