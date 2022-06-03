В Китае указали на провал экономической войны Запада с Россией

Global Times: США и ЕС проигрывают в экономической войне с Россией

Позиция западной коалиции против России становится все более шаткой по мере того, как ее члены сталкиваются с практическими потерями из-за санкций. Об этом пишет Global Times.

Издание указало, что шестой пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на российскую нефть, может привести к тому, что ряд европейских стран столкнутся с серьезной нехваткой энергоресурсов предстоящей зимой. В связи с этим некоторые государства отказываются поддерживать запрет на поставки топлива. «Европейцы не настолько глупы, чтобы вредить себе только ради того, чтобы составлять США компанию в этой игре. Когда будут затронуты интересы нескольких западных стран, шаткое единство начнет трещать по швам», — говорится в материале.

«Запад может и дальше утверждать, что его санкции работают, но все больше фактов говорят об обратном — США и Европа терпят неудачу в экономической войне с Россией», — резюмирует Global Times.

2 июня обозреватель британской газеты The Guardian Ларри Эллиотт признал, что по прошествии трех месяцев с начала экономической войны против России можно заявить, что она идет не по плану, а наоборот, очень плохо для Запада, и РФ в ней побеждает. По его словам, антироссийские санкции привели к «извращенному эффекту» в виде повышения стоимости экспорта нефти и газа из России и значительному увеличению ее торгового баланса. «За первые четыре месяца 2022 года [президент России Владимир] Путин может похвастаться положительным сальдо счета текущих операций в размере 96 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает показатель за тот же период 2021 года», — указывает Эллиотт.