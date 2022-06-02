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В Британии заявили о победе России в экономической войне с Западом

The Guardian: экономическая война Запада против России идет не по плану

Фото: Johanna Geron / Reuters

По прошествии трех месяцев с начала экономической войны против России можно заявить, что она идет не по плану, а наоборот, очень плохо для Запада, и РФ в ней побеждает. Так считает обозреватель британской газеты The Guardian Ларри Эллиотт.

По его словам, антироссийские санкции привели к «извращенному эффекту» в виде повышения стоимости экспорта нефти и газа из России и значительному увеличению ее торгового баланса. «За первые четыре месяца 2022 года [президент России Владимир] Путин может похвастаться положительным сальдо счета текущих операций в размере 96 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает показатель за тот же период 2021 года», — указывает Эллиотт.

Он также счел, что еще одной «неожиданной финансовой удачей» для Кремля стал рост стоимости сырой нефти после объявления Евросоюзом о частичном запрете на экспорт российской нефти. Обозреватель сообщает, что Россия без труда находит альтернативные рынки. В частности, экспорт нефти и газа в Китай в апреле вырос более чем на 50 процентов в годовом исчислении.

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Эллиотт указал и на крепкий рубль благодаря контролю за движением капитала и здоровому положительному сальдо торгового баланса. «У Кремля есть время найти альтернативные источники запчастей и комплектующих из стран, готовых обойти западные санкции», — добавляет он.

В то же время западные экономики испытывают серьезные трудности — в частности, медленный или отрицательный рост и растущую инфляцию. В Великобритании ее годовой уровень составляет девять процентов — самый высокий показатель за 40 лет. Цены на бензин достигли рекордно высокого уровня, а предельная цена на энергоносители, как ожидается, вырастет в октябре на 700-800 фунтов в год, заявили в The Guardian.

«Идти на компромисс с Кремлем в настоящее время трудно, но экономическая реальность говорит только об одном: рано или поздно сделка будет заключена», — заключил Эллиотт.

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Антон Похиляк
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