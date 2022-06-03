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Бывший офицер СБУ рассказал об американских инструкторах на Украине

Экс-офицер СБУ Прозоров рассказал о работе инструкторов из США на Украине

Фото: РИА Новости

Американские инструкторы обучали сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) методам борьбы с инакомыслящими. Об этом сообщил бывший офицер СБУ Василий Прозоров, передает РИА Новости.

Экс-офицер рассказал о работе инструкторов из США на Украине и уточнил, что они занимались подготовкой сотрудников управления СБУ по организации активных контрразведывательных мероприятий (АКРЗ).

«Американские инструкторы вели обучение сотрудников СБУ так называемым "методам грязной войны". Пытки, похищения, убийства... Особо "одаренных" сотрудников вывозили в США для подготовки, где они проходили курсы, тренинги... Вернувшись оттуда, сотрудники приносили полностью американские методы борьбы с инакомыслящими», — пояснил Прозоров.

В конце апреля официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что американские инструкторы начали обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Германии. Отмечалось, что украинским военным показывают, как обращаться с бронетехникой, гаубицами и радарами.

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Алевтина Запольская
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