Мужчина дважды за месяц сорвал джекпот в лотерею и стал миллионером

UPI: американец дважды выиграл в лотерею за месяц и стал миллионером

Житель американского штата Мичиган дважды за месяц сорвал джекпот в лотерею и стал миллионером. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

33-летний американец рассказал, что его полоса удачи началась с купленного в пабе билета, который принес ему приз в 95,2 доллара (5,8 тысячи рублей).

Спустя две недели американец снова оказался в этом пабе. Друг посоветовал ему попробовать купить билет другой лотереи, так как куш в этой игре был велик. Мужчина купил несколько билетов и обнаружил в одном из них повторяющиеся символы. «В одном ряду было три символа джекпота, поэтому я сразу достал телефон и просканировал билет при помощи мобильного приложения. Когда я увидел, сколько выиграл, то повернулся к другу и сказал: "Ты не поверишь!"», — рассказал он.

Второй выигрыш составил 1,27 миллиона долларов (77,7 миллиона рублей). Американец планирует инвестировать полученные деньги. «Этот приз изменит мою жизнь. Он позволит мне делать вещи, которые я не мог себе позволить раньше», — заявил победитель лотереи.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Южная Каролина за две недели дважды победил в лотерее — с разницей в одиннадцать дней. Он признался, что до сих пор не верит в свою удачу.