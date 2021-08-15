Американец дважды выиграл в лотерею за две недели

Житель американского штата Южная Каролина за две недели дважды победил в лотерее за две недели — с разницей в одиннадцать дней. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его данный, первый выигрыш в размере 40 тысяч долларов американец получил 16 июля, а 27-го выиграл еще три миллиона долларов.

«Шансы на выигрыш 40 тысяч долларов в розыгрыше Mega Millions составляют 1 к 931 001, а шансы на выигрыш три миллиона долларов составляют примерно 1 к 13 миллионам», — заявили в оргкомитете лотереи.

Во всех случаях мужчине не хватило одного числа, чтобы забрать джекпот. Однако он признался, что до сих пор не верит, что выиграл дважды в течение двух недель.

Ранее россиянин выиграл более 36 миллионов рублей в государственной лотерее «Все или ничего». Житель Краснодара отметил в билете 12 чисел в диапазоне от 1 до 24, однако не угадал ни одного. По правилам такой лотереи участники должны отметить 12 чисел, суперприз получают те, кто угадал все выпавшие 12 чисел или не угадал ни одного.