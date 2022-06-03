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В Карабахе допустили переброску боевиков из НКР на Украину

Госминистр НКР Бегларян допустил, что боевиков из Карабаха могли перебросить на Украину

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) допустили, что боевики, участвовавшие в карабахском конфликте, могли быть переброшены на Украину. Об этом заявил государственный министр НКР Артак Бегларян, передает РИА Новости.

По данным властей республики, на стороне Азербайджана воевало от 5 до 7 тысяч наемников из Сирии и Ливии, которые позже могли остаться на занятых им территориях. Как отметил Бегларян, у НКР также есть данные о том, что эти же боевики воевали против российской армии во время сирийского конфликта.

«Есть высокая вероятность, что эти террористические группировки сегодня воюют на Украине против России», — заявил госминистр.

Ранее Бегларян призвал увеличить число российских миротворцев в НКР. Причиной для этого он назвал расширение линии соприкосновения почти в 2,5 раза после войны в Карабахе.

Синдром отмены: Россия


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Алевтина Запольская
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