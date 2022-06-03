В Карабахе призвали увеличить численность российских миротворцев

Госминистр НКР Бегларян призвал увеличить численность российских миротворцев в Карабахе

Государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Артак Бегларян призвал увеличить численность российских миротворцев в Карабахе. Его цитирует РИА Новости.

По мнению Бегларяна, полномочия российского контингента в республике также необходимо расширить. Причиной тому он назвал расширение линии соприкосновения почти в 2,5 раза после войны в Карабахе.

Госминистр также обвинил Баку в провокациях на границе, одна из которых произошла в марте.

11 марта власти НКР заявили, что азербайджанские войска обстреляли из миномета село. В министерстве внутренних дел республики утверждали, что азербайджанские военнослужащие по громкоговорителю угрожали жителям села Тагавард Мартунинского района и требуют покинуть село.

Позже стало известно, что вооруженные силы Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха.