В наряде Кейт Миддлтон разглядели подражание свекрови

Герцогиня Кейт Миддлтон вышла в свет в образе, вдохновленном нарядом принцессы Дианы

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на праздновании «платинового юбилея» правления Елизаветы II в образе, вдохновленном нарядом матери ее мужа принцессы Дианы. Соответствующий материал публикует Glamour.

Папарацци запечатлели Кейт Миддлтон в платье-пиджаке марки Alexander McQueen белого цвета и голубой шляпе бренда Philip Treacy. На размещенных кадрах видно, что волосы королевской особы собраны в пучок, а на ее лицо визажисты нанесли легкий макияж в бронзовых оттенках с розовой помадой на губах.

Согласно материалу, принцесса Диана выходила в свет в похожем платье и головном уборе в городе Портсмут в августе 1991 года. Помимо этого, журналисты разглядели подражание свекрови в украшениях Миддлтон: она предпочла серьги с сапфирами и бриллиантами, которые ранее принадлежали матери принца Уильяма. Последняя надевала их на бал Met Gala в 1996 году.

В ноябре 2021 года в наряде Кейт Миддлтон вновь увидели подражание свекрови, принцессе Диане. Речь идет об образе герцогини, который состоит из белого лонгслива и красного пиджака с объемными пуговицами. Мать ее супруга запечатлели в схожих вещах в 1983 году во время тура в Канаду.