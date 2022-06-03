В США признали неизбежным разделение Украины

Американский профессор Лэтэм признал невозможность победы Украины в конфликте с Россией

Победа Украины в настоящем конфликте с Россией нереализуема, и это должно быть очевидно. Такое мнение высказал профессор международных отношений американского колледжа Макалестер Эндрю Лэтэм в статье для издания The Hill.

Профессор признал, что территория Донбасса и населенные пункты вдоль Азовского побережья занимают центральное место в интересах обеспечения национальной безопасности России, и поэтому у Киева более не будет возможности вернуть их под свой контроль.

Автор также заявил о невозможности существования Украины в прежних границах, тем более в условиях уменьшения военных возможностей Киева и тяжелых потерь в зоне конфликта. По мнению Лэтема, сценарий поражения и разделения Украины неизбежен, и лишь это удовлетворит геополитические интересы Москвы, которые лежат в устранении украинского государства от сферы Евросоюза, США и НАТО.

Ранее обозреватель этого же издания заявил, что американцы потеряли интерес к событиям на Украине и все меньше поддерживают активное участие в них США. В качестве доказательства были приведены данные соцопросов Associated Press и центра социологических исследований при Чикагском университете. Так, в марте более 60 процентов жителей США высказались за то, чтобы Америка играла значительную роль в ситуации вокруг Украины. В середине мая эта цифра сократилась до 45 процентов, число американцев, поддерживающих политику президента Джо Байдена — тоже.