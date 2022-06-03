Мужчину застрелили в центре Москвы

На Комсомольском проспекте в Москве застрелили мужчину

В центре Москвы застрелили мужчину, предположительно находившегося в розыске в Армении. Об этом сообщает Telegram-канала Baza.

Инцидент произошел на Комсомольском проспекте. По данным издания, убийство могло быть заказным. Неизвестный выстрелил в спину мужчине и добил контрольным выстрелом в голову у ресторана «Сейджи». После этого преступник достал телефон, сфотографировал убитого и сбежал.

Ранее в центре Москвы убили врача-рентгенолога высшей категории, кандидата медицинских наук. Медик возвращался домой из поликлиники Литфонда, когда его ударили ножом. По подозрению в убийстве мужчины в центре Москвы был задержан 22-летний уроженец Иркутской области.