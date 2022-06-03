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Офицер ДНР оценил возможность Киева организовать контрнаступление

Офицер ДНР с позывным Ситх исключил возможность Киева организовать контрнаступление

Фото: Alex Chan / globallookpress.com

Офицер корпуса Народной милиции ДНР с позывным Ситх исключил возможность Киева организовать контрнаступление. Свою оценку он дал в беседе с «МК».

По его словам, это связано с тем, что многие украинские силовики сдаются в плен. Кроме того, большую ценность представляет умение пользоваться оружием, но, как сказал Ситх, у ВСУ с этим наблюдаются проблемы.

«Союзные артиллерийские войска и авиация перемалывают основные боеспособные украинские подразделения. На их место приходит неподготовленная тероборона и мобилизованное мужское население, не желающие воевать и жертвовать своими жизнями. Из этих людей невозможно сформировать резерв», — отметил он.

Ранее бывший начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины генерал Василий Вовк заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают отступать. По его словам, украинским властям не удастся спастись очередными волнами мобилизации. При этом, отметил генерал, украинской армии нужны люди, способные управлять мощной артиллерией.

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Варвара Кошечкина
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