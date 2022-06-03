Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Популярный российский блогер купила квартиру за 123,4 миллиона рублей

Блогер Карина Кросс приобрела квартиру за 123,4 миллиона рублей

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Популярный российский блогер Карина Кросс купила квартиру. Об этом сообщил ее коллега по цеху Гусейн Гасанов в комментарии для YouTube-шоу «Что узнала Алла?» на премии «Жара Music Awards».

Гасанов рассказал, что сумма сделки составила два миллиона долларов (около 123,4 миллиона рублей). «Вы видели новую квартиру Карины Кросс? Она за нее два миллиона долларов отдала! Два миллиона долларов!» — воскликнул 27-летний блогер. На видео в YouTube Кросс засмеялась, однако никак не прокомментировала эту информацию.

Гасанов не ответил, где именно была приобретена квартира, однако в СМИ предполагают, что собственная жилплощадь Кросс находится в Москве — девушка проводит большую часть времени именно в этом городе.

Ранее в феврале блогер, исполнитель хита «Я в моменте» Эльдар Джарахов показал, как выглядит его съемная квартира в Москве. Помещение выполнено в пастельных тонах, внутри есть просторная кухня и две комнаты. На полах постелен светлый паркет, стены выкрашены в белый цвет.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Путин назвал самый простой путь вывезти зерно из Украины
76-летняя фитнес-модель раскрыла секреты своей молодости
Эндокринолог напомнила россиянам об опасных симптомах гормонального дисбаланса
В Ереване во время митинга протестующий потерял сознание
Известный блогер объяснил отъезд из России
Кофе снизил риск острого повреждения почек
Юрист высказалась о законности запрета сидения на работе в известном магазине
Путин прокомментировал обвинения в продовольственном кризисе в адрес России
Названо возможное наказание для избившего двух человек чемпиона России
Популярный российский блогер купила квартиру за 123,4 миллиона рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.