Популярный российский блогер купила квартиру за 123,4 миллиона рублей

Блогер Карина Кросс приобрела квартиру за 123,4 миллиона рублей

Популярный российский блогер Карина Кросс купила квартиру. Об этом сообщил ее коллега по цеху Гусейн Гасанов в комментарии для YouTube-шоу «Что узнала Алла?» на премии «Жара Music Awards».

Гасанов рассказал, что сумма сделки составила два миллиона долларов (около 123,4 миллиона рублей). «Вы видели новую квартиру Карины Кросс? Она за нее два миллиона долларов отдала! Два миллиона долларов!» — воскликнул 27-летний блогер. На видео в YouTube Кросс засмеялась, однако никак не прокомментировала эту информацию.

Гасанов не ответил, где именно была приобретена квартира, однако в СМИ предполагают, что собственная жилплощадь Кросс находится в Москве — девушка проводит большую часть времени именно в этом городе.

Ранее в феврале блогер, исполнитель хита «Я в моменте» Эльдар Джарахов показал, как выглядит его съемная квартира в Москве. Помещение выполнено в пастельных тонах, внутри есть просторная кухня и две комнаты. На полах постелен светлый паркет, стены выкрашены в белый цвет.