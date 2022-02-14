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Популярный блогер показал съемную квартиру в Москве

Блогер Эльдар Джарахов признался, что ему не хотели сдавать квартиру из-за его репутации

Кадр: «Осторожно: Собчак» / YouTube

Популярный блогер, исполнитель хита «Я в моменте» Эльдар Джарахов показал, как выглядит его съемная квартира в Москве. Артист провел экскурсию по жилью в шоу «Осторожно, Собчак!», выпуск которого опубликован на YouTube-канале ведущей Ксении Собчак.

Квартира блогера выполнена в пастельных тонах, внутри есть просторная кухня и две комнаты. На полах выстелен светлый паркет, стены выкрашены в белый цвет. В таком же оттенке сделан кухонный гарнитур. У окна с темными рамами стоит обеденный стол со стульями, обитыми мягкой тканью. На кухне также стоит диван.

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По словам Собчак, интерьер выполнен в скандинавском стиле с минимальным количеством декора. Телеведущая призналась, что ожидала увидеть «холостяцкую хату» в темных цветах. Джарахов уточнил, что у него не было выбора, так как остальные арендодатели не хотели сдавать ему жилье из-за его скандальной репутации. В итоге блогер остановился на этом варианте.

О проблемах с арендой жилья в Москве Джарахов рассказал в октябре 2021 года. Он отметил, что ему дважды отказывали в аренде квартиры из-за новостей, которые о нем публикуют в сети.

Нина Ташевская
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