Популярный блогер показал съемную квартиру в Москве

Популярный блогер, исполнитель хита «Я в моменте» Эльдар Джарахов показал, как выглядит его съемная квартира в Москве. Артист провел экскурсию по жилью в шоу «Осторожно, Собчак!», выпуск которого опубликован на YouTube-канале ведущей Ксении Собчак.

Квартира блогера выполнена в пастельных тонах, внутри есть просторная кухня и две комнаты. На полах выстелен светлый паркет, стены выкрашены в белый цвет. В таком же оттенке сделан кухонный гарнитур. У окна с темными рамами стоит обеденный стол со стульями, обитыми мягкой тканью. На кухне также стоит диван.

По словам Собчак, интерьер выполнен в скандинавском стиле с минимальным количеством декора. Телеведущая призналась, что ожидала увидеть «холостяцкую хату» в темных цветах. Джарахов уточнил, что у него не было выбора, так как остальные арендодатели не хотели сдавать ему жилье из-за его скандальной репутации. В итоге блогер остановился на этом варианте.

О проблемах с арендой жилья в Москве Джарахов рассказал в октябре 2021 года. Он отметил, что ему дважды отказывали в аренде квартиры из-за новостей, которые о нем публикуют в сети.