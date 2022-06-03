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В Латвии выявили первый случай обезьяньей оспы

В Латвии обнаружили первый случай заражения обезьяньей оспой

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Латвии был обнаружен первый случай заражения обезьяньей оспой. Об этом сообщает новостной портал Delfi.

Центр контроля и профилактики заболеваемости (SPKC) сообщил о проведении эпидемиологического расследования в связи с первым подтвержденным случаем оспы обезьян в Латвии.

Заболевшим оказался мужчина в возрастной группе до 50 лет, он заразился за границей.

Весной 2022 года вирус оспы обезьян распространился в странах Европы и США. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что заражение возможно при трехчасовом контакте с больным, который при этом находится не дальше метра от здорового человека.

Оспа обезьяны — редкое инфекционное заболевание, похожее на натуральную оспу. Большинство зараженных выздоравливают в течение нескольких недель.

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Алевтина Запольская
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