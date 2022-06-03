В Риге разрешили митинг против сноса советских памятников

Рижская дума разрешила проведение митинга в столице против сноса советских памятников

Рижские власти согласовали проведение мероприятия против сноса советских памятников. Об этом со ссылкой на корреспондента «Россия сегодня» сообщает Telegram-канал BaltNews.

Рижская дума после двух запретов разрешила Русскому союзу Латвии провести митинг в защиту советских монументов.

«Мы обращаемся ко всем неравнодушным жителям Латвии: сегодня мы можем выразить наше отношение к бесконечному ограничению свободы слова! Ждем всех в 18:00 на Ратушной площади!» — обратились организаторы протеста к жителям Латвии.

Ранее Сейм Латвии проголосовал за снос памятника воинам-освободителям. Законопроект также запрещает существование монументов, которые прославляют СССР, нацистскую Германию, тоталитаризм и военную агрессию.