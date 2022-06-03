Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Риге разрешили митинг против сноса советских памятников

Рижская дума разрешила проведение митинга в столице против сноса советских памятников

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Рижские власти согласовали проведение мероприятия против сноса советских памятников. Об этом со ссылкой на корреспондента «Россия сегодня» сообщает Telegram-канал BaltNews.

Рижская дума после двух запретов разрешила Русскому союзу Латвии провести митинг в защиту советских монументов.

«Мы обращаемся ко всем неравнодушным жителям Латвии: сегодня мы можем выразить наше отношение к бесконечному ограничению свободы слова! Ждем всех в 18:00 на Ратушной площади!» — обратились организаторы протеста к жителям Латвии.

Ранее Сейм Латвии проголосовал за снос памятника воинам-освободителям. Законопроект также запрещает существование монументов, которые прославляют СССР, нацистскую Германию, тоталитаризм и военную агрессию.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Аркадий Волож уйдет из «Яндекса»
Офицер ДНР заявил о похищении дочери сотрудниками СБУ
Москва и Луганск официально стали побратимами
В Госдуме предложили ввести скидки на коммунальные услуги летом
ЕС ударил по белорусскому экспорту удобрений
Очередной эксклюзив PlayStation выйдет на ПК
Акции «Яндекса» упали в цене
Перечислены способы сэкономить на уходе за собой
Путин поручил провести в российском регионе эксперимент по вызову осадков
Неожиданный подарок принес женщине выигрыш величиной 6 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.