Сейм Латвии проголосовал за законопроект о сносе советских памятников

Парламент Латвии в первом чтении одобрил законопроект о сносе советских памятников

Сейм Латвии проголосовал в первом чтении за законопроект о правилах сноса советских памятников, пишет Delfi.

В документе, который одобрил парламент, говорится, что памятник освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков должен быть снесен не позднее 15 ноября. К нему может быть применен ускоренный порядок сноса. В частности, обжалование решения о демонтаже не приостановит ход работ.

Законопроект также запрещает существование монументов, которые прославляют СССР, нацистскую Германию, тоталитаризм и военную агрессию. При этом запрет не относится к памятным знакам и мемориальным плитам, которые находятся на военных захоронениях.

Список конкретных памятников, подлежащих сносу, будет составлять правительство.

12 мая сейм Латвии проголосовал за прекращение действия статьи 13 латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений, тем самым разрешив снести памятник освободителям Риги, установленный в 1985 году.