Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Сейм Латвии проголосовал за законопроект о сносе советских памятников

Парламент Латвии в первом чтении одобрил законопроект о сносе советских памятников

Фото: Andrius Sytas / Reuters

Сейм Латвии проголосовал в первом чтении за законопроект о правилах сноса советских памятников, пишет Delfi.

В документе, который одобрил парламент, говорится, что памятник освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков должен быть снесен не позднее 15 ноября. К нему может быть применен ускоренный порядок сноса. В частности, обжалование решения о демонтаже не приостановит ход работ.

Законопроект также запрещает существование монументов, которые прославляют СССР, нацистскую Германию, тоталитаризм и военную агрессию. При этом запрет не относится к памятным знакам и мемориальным плитам, которые находятся на военных захоронениях.

Список конкретных памятников, подлежащих сносу, будет составлять правительство.

Материалы по теме:
Отречемся от старого мира. Почему в странах бывшего СССР избавляются от памятников Ленину и советского наследия
Отречемся от старого мира.Почему в странах бывшего СССР избавляются от памятников Ленину и советского наследия
15 ноября 2021
Чужая Победа. Почему накануне 9 мая в странах бывшего СССР сносили памятники и отменяли праздничные мероприятия
Чужая Победа.Почему накануне 9 мая в странах бывшего СССР сносили памятники и отменяли праздничные мероприятия
9 мая 2022

12 мая сейм Латвии проголосовал за прекращение действия статьи 13 латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений, тем самым разрешив снести памятник освободителям Риги, установленный в 1985 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Европейские страны передали Украине штурмовики Су-25
Российский генерал назвал главную силу Украины
Черные риелторы утопили в реке россиянку и сожгли ее мужа ради квартиры
Польша отменит бесплатный проезд для украинцев
Экс-президента Молдавии отправили под домашний арест
Юрий Куклачев отреагировал на информацию об отъезде из России
Бузова вновь станцевала у пилона и вызвала споры в сети
Борисов рассказал о результатах «Роскосмоса» в импортозамещении
В «Макдоналдс» назвали сроки открытия в России под новым брендом
В России появилась интерактивная карта с земельными участками за рубль
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.