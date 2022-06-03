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Российская судья пошла на преступление ради поиска своей собаки

Экс-судью в Оби оштрафовали за превышение полномочий при поиске своей собаки Зидана

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В городе Обь Новосибирской области суд вынес приговор бывшей мировой судье Татьяне Лисиной (Антоновой), которая пошла на должностное преступление, чтобы найти потерявшуюся собаку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Лисину признали виновной в превышении полномочий и приговорили к штрафу в 120 тысяч рублей.

Из материалов дела следует, что у Лисиной был бордоский дог по кличке Зидан, который неоднократно побеждал в престижных конкурсах. Летом 2013 года пес с сопровождающим отправился на выставку собак в Казахстан, но в дороге он умер. Хозяйка не поверила в это, решив, что питомца украли. Она наняла для его поиска частных детективов, которым передала распечатки телефонных соединений предполагаемых похитителей собаки. Эту информацию судья получила у сотовых операторов по своим же решениям, вынесенным с 17 июня по 22 июля 2013 года, о предоставлении данных биллинга.

Этот факт вскрылся спустя несколько лет, когда во время обыска в офисе детективов были изъяты телефонные распечатки.

Высшая квалификационная коллегия судей по просьбе главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина разрешила привлечь Лисину к уголовной ответственности. Также под следствие попала ее приятельница — бывшая председатель Купинского районного суда Новосибирской области Тамара Кошлак, которая, по версии следствия, в сентябре 2013 года по просьбе Лисиной также запрашивала у сотовых операторов данные биллинга предполагаемых похитителей Зидана.

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Любовь Ширижик
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