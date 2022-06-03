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Продюсер Леонид Дзюник озвучил гонорары Светланы Лободы в России

Продюсер Дзюник озвучил гонорары Светланы Лободы в России и потребовал от нее раскаяния
Светлана Лобода

Светлана Лобода. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

63-летний украинский продюсер Леонид Дзюник назвал размеры гонораров 39-летней исполнительницы Светланы Лободы в России. Об этом сообщает StarHit.

После того, как на территории Украины началась специальная военная операция, певица покинула Россию и выступила с критикой в адрес государства. Позже появилась информация о намерении артистки вернуться в РФ, чтобы продолжить выступать перед российскими слушателями, а также развивать свою музыкальную карьеру.

Этот факт возмутил Дзюника, который раскритиковал исполнительницу. По информации концертного директора, за один свой концерт в России певица получала более 5 миллионов рублей.

«Знаете, сколько получает Лобода за выступление? 75 тысяч евро, у нее райдер только на питание в один день — 800 тысяч рублей. И она еще оскорбительно высказывается в адрес России? Да ты здесь обрела все, что можно было», — заявил Дзюник.

Концертный директор также добавил, что многие артисты, ранее выступавшие с критикой в адрес России, «начинают возвращаться», в том числе и Светлана Лобода, которая, по мнению продюсера, обязана принести россиянам свои извинения.

«Возьмите Лободу, которая собралась во Владивостоке просить прощения. Она должна на коленях вымаливать его. Все уже начинают возвращаться», — сообщил шоумен.

Ранее стало известно, что во Владивостоке отменили ранее перенесенный из-за коронавируса концерт Светланы Лободы.

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Анастасия Астахова
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Продюсер Леонид Дзюник озвучил гонорары Светланы Лободы в России
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