Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Неожиданный подарок принес женщине выигрыш величиной 6 миллионов рублей

UPI: женщина получила 6 миллионов рублей благодаря бесплатному лотерейному билету

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Жительница американского населенного пункта Хоутон-Лейк, штат Мичиган, получила бесплатный лотерейный билет и сорвала джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

54-летняя Бонни Забель купила в интернете лотерейный билет и получила еще один в качестве бонуса. К ее удивлению, неожиданный подарок принес ей богатство.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

На следующий день после покупки женщина увидела в своей электронной почте два сообщения. В одном из них говорилось, что выигрыш по основному билету составил четыре доллара (244 рубля). Второе уведомление сообщало, что по бесплатному билету ей полагается приз величиной 50 тысяч долларов (три миллиона рублей). Благодаря специальной опции, выигрыш был удвоен и составил 100 тысяч долларов (6,1 миллиона рублей).

Американка разбудила мужа, чтобы сообщить ему радостную новость. Она собирается потратить полученные деньги на выплату долгов. Оставшуюся часть она планирует отложить на будущее.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Балтимор, штат Мэриленд, сорвала джекпот и разбогатела благодаря лотерейному билету, который получила бесплатно в рамках рекламной акции. Американка планирует отложить большую часть денег, другую часть она потратит на шопинг со своим сыном.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Аркадий Волож уйдет из «Яндекса»
Офицер ДНР заявил о похищении дочери сотрудниками СБУ
Москва и Луганск официально стали побратимами
В Госдуме предложили ввести скидки на коммунальные услуги летом
ЕС ударил по белорусскому экспорту удобрений
Очередной эксклюзив PlayStation выйдет на ПК
Акции «Яндекса» упали в цене
Перечислены способы сэкономить на уходе за собой
Путин поручил провести в российском регионе эксперимент по вызову осадков
Неожиданный подарок принес женщине выигрыш величиной 6 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.