Неожиданный подарок принес женщине выигрыш величиной 6 миллионов рублей

UPI: женщина получила 6 миллионов рублей благодаря бесплатному лотерейному билету

Жительница американского населенного пункта Хоутон-Лейк, штат Мичиган, получила бесплатный лотерейный билет и сорвала джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

54-летняя Бонни Забель купила в интернете лотерейный билет и получила еще один в качестве бонуса. К ее удивлению, неожиданный подарок принес ей богатство.

На следующий день после покупки женщина увидела в своей электронной почте два сообщения. В одном из них говорилось, что выигрыш по основному билету составил четыре доллара (244 рубля). Второе уведомление сообщало, что по бесплатному билету ей полагается приз величиной 50 тысяч долларов (три миллиона рублей). Благодаря специальной опции, выигрыш был удвоен и составил 100 тысяч долларов (6,1 миллиона рублей).

Американка разбудила мужа, чтобы сообщить ему радостную новость. Она собирается потратить полученные деньги на выплату долгов. Оставшуюся часть она планирует отложить на будущее.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Балтимор, штат Мэриленд, сорвала джекпот и разбогатела благодаря лотерейному билету, который получила бесплатно в рамках рекламной акции. Американка планирует отложить большую часть денег, другую часть она потратит на шопинг со своим сыном.