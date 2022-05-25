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Женщина разбогатела благодаря бесплатному лотерейному билету

UPI: женщина сорвала джекпот благодаря рекламному лотерейному билету

Фото: Shutterstock

Жительница американского города Балтимор, штат Мэриленд, сорвала джекпот и разбогатела благодаря лотерейному билету, который получила бесплатно в рамках рекламной акции. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

36-летняя женщина рассказала, что была приятно удивлена, когда бесплатно получила распространяемый в качестве рекламы лотерейный билет.

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Выпавшие в результате розыгрыша числа совпали с вписанными ею. «Я просканировала его несколько раз, так как никак не могла поверить, что выиграла. Я играю в лотерею, так как в нее же играет моя мама, поэтому я сразу позвонила ей, когда узнала о выигрыше», — сказала американка.

Женщина отметила, что ее мать перепроверила результаты розыгрыша на сайте лотереи и подтвердила выигрыш. «Мама была очень удивлена», — подчеркнула она. Размер выигрыша составил 25 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей).

Американка отметила, что планирует отложить большую часть денег. Другую часть она потратит на шопинг со своим сыном.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, получила в подарок от друга лотерейный билет и сорвала джекпот. Женщина стерла защитный слой и обнаружила, что билет принес ей выигрыш в два миллиона долларов (113,6 миллиона рублей).

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Алиса Дмитриева
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