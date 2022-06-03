В Приморье офицеры полиции попались на вымогательстве миллиона рублей

В Приморье полицейские вымогали миллион рублей у китайского нелегального бизнесмена

В Приморье офицеры полиции попались на вымогательстве 1 миллиона рублей у гражданина Китая: майоры сообщили ему, что он якобы находится в розыске, и на этом основании они могут депортировать его. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 3 июня, сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю Аврора Римская.

По данным ведомства, жертвой полицейских стал мужчина, который вместе с супругой занимался нелегальным бизнесом — продажей медицинских масок и перчаток. Двое оперуполномоченных из отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Приморскому краю угрожали ему задержать его и отправить вместе с женой за пределы Российской Федерации, хотя на самом деле никаких оснований для розыска или депортации не было.

30 мая сотрудники ФСБ Приморского края задержали посредника, который получал деньги для полицейских. После этого его встреча с оперуполномоченными проходила под контролем силовиков, в итоге все трое задержаны. К настоящему моменту суд избрал в отношении сотрудников полиции меру пресечения: одному — заключение под стражу, второму — домашний арест.

