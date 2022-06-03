Раскрыта судьба отелей Marriott в России

Глава Ростуризма Догузова заявила, что все отели Marriott в России продолжат работу

Все отели американский гостиничной сети Marriott, приостановившей деятельность в России, продолжат работать в стране. Об этом глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала в Telegram.

Догузова сравнила решение Marriott International (также работает под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и целым рядом других) с уходом из России сервиса бронирования отелей Booking.

«В целом жаль, понимаем их вклад в развитие туризма. Главное, что все отели продолжат работать. А еще сегодня открываются дополнительные возможности для наших отельных сетей, которых уже сейчас не мало, а скоро, я уверена, будет ещё больше», — отметила глава Ростуризма.

Она подчеркнула, что ведомство сосредоточится на поддержке и развитии отечественных отельных сетей.

О приостановки деятельности Marriott стало известно ранее 3 июня. Решение связали с невозможностью продолжать работу в условиях ограничений со стороны США, Великобритании и ЕС. Сеть Marriott проработала в России 25 лет.

