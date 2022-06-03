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Сеть отелей Marriot решила приостановить деятельность в России

Сеть отелей Marriot решила приостановить деятельность в России из-за санкций

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Крупная американская сеть отелей Marriott, которой принадлежат Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и другие, решила приостановить деятельность в России. Об этом говорится в заявлении компании.

«Мы пришли к выводу, что новые [антироссийские] санкции, о введении которых объявили США, ЕС и Британия, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке», — сказано в публикации.

Отмечается также, что сеть Marriott проработала в России 25 лет.

1 июня стало известно, что Marriot и Hilton рассматривают возможность ухода из России. В качестве одной из причин подобного решения назвали сложившуюся геополитическую обстановку. Помимо этого, как сообщила газета «Известия», в отелях наблюдается резкое падение трафика.

Ксения Жарова
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