Сеть отелей Marriot решила приостановить деятельность в России из-за санкций

Крупная американская сеть отелей Marriott, которой принадлежат Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и другие, решила приостановить деятельность в России. Об этом говорится в заявлении компании.

«Мы пришли к выводу, что новые [антироссийские] санкции, о введении которых объявили США, ЕС и Британия, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке», — сказано в публикации.

Отмечается также, что сеть Marriott проработала в России 25 лет.

1 июня стало известно, что Marriot и Hilton рассматривают возможность ухода из России. В качестве одной из причин подобного решения назвали сложившуюся геополитическую обстановку. Помимо этого, как сообщила газета «Известия», в отелях наблюдается резкое падение трафика.