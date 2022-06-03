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Жителя Подмосковья заподозрили в убийстве мастера по настройке интернета

Жителя Химок задержали по подозрению в убийстве 29-летнего мастера по настройке интернета

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В подмосковном городе Химки 25-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве 29-летнего сотрудника интернет-компании. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета России (СКР) Анна Тертичная.

Сейчас решается вопрос о помещении фигуранта в СИЗО. Также сотрудники СКР осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили ряд экспертиз. По данным следствия, 31 мая злоумышленник, желая завладеть имуществом знакомого, поднялся на технический этаж, на котором тот работал, и несколько раз ударил его ножом в область туловища. От полученных ранений тот скончался на месте. После этого подозреваемый забрал телефон и мобильные карты погибшего и скрылся.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла на Молодежной улице, мастер приехал туда по вызову о неисправности интернета. После осмотра оборудования он отправился на чердак и начал настраивать подключение к сети, через 10 минут оно восстановилось. Жильцы не увидели ничего подозрительного в том, что мужчина не вернулся к ним после устранения неполадок. На следующий день его нашли мертвым.

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Елизавета Новикова
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